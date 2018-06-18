[目的/ 意义] 了解和掌握典型的国家竞争情报产品的特点,丰富中国竞争情报的理论研究,为从事国家竞争情报实践的工作者提供参考和借鉴。[方法/ 过程]采用文献资料研究与案例研究相结合的方法,从竞争情报专业视角,对美国2018 年对华301 调查报告实际案例进行分析。[结果/ 结论] 分析凝练出国家竞争情报产品的五个特点和形成国家竞争情报产品的信息搜集与分析方法。总结归纳了国家竞争情报产品提供需要的支撑条件。