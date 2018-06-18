[1]陈 峰 张 薇.从“美国301 调查”看国家竞争情报产品的特征及形成条件[J].情报杂志,2018,(06):1.
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从“美国301 调查”看国家竞争情报产品的特征及形成条件()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年06期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Studies on Typical National Competitive Intelligence Product’s Characteristic andRequirement Taking USA 301 Investigation Report for Example
- 作者:
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陈 峰1 张 薇2
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1. 中国科学技术信息研究所 北京 100038;2. 陕西省科学技术情报研究院 西安 710054
- 关键词:
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国家竞争情报 美对华301 调查 信息搜集与分析 竞争情报专业技能
- 摘要:
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[目的/ 意义] 了解和掌握典型的国家竞争情报产品的特点,丰富中国竞争情报的理论研究,为从事国家竞争情报实践的工作者提供参考和借鉴。[方法/ 过程]采用文献资料研究与案例研究相结合的方法,从竞争情报专业视角,对美国2018 年对华301 调查报告实际案例进行分析。[结果/ 结论] 分析凝练出国家竞争情报产品的五个特点和形成国家竞争情报产品的信息搜集与分析方法。总结归纳了国家竞争情报产品提供需要的支撑条件。
更新日期/Last Update:
1900-01-01