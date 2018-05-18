[目的/ 意义]在数据密集型的科学研究范式中,对事件信息的分析成为情报分析的一种基本需求。因此,情报事理图谱的概念界定与价值分析对情报基础理论和情报判读具有重要意义。[方法/ 过程]比较了概念地图、知识图谱、事理图谱的概念内涵,界定了情报事理图谱的概念,分析了情报事理图谱价值内涵。[结果/ 结论]情报事理图谱是通过分析事件之间的顺承、因果等关系,来揭示事件演化规律与逻辑,作为情报判读的支撑。它在情报理论层面、情报判读和情报预测等方面具有重要价值。