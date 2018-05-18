[目的/ 意义] 我国是专利生产大国,但却不是创新大国,庞大的专利申请和授权的数据背后必然存在一定的泡沫,研究专利泡沫形成原因并且建立其测度标准,对我国专利结构的优化、科技创新体系的推进、专利制度的完善具有重要意义。[方法/ 过程]基于供给与需求系统对专利泡沫的形成机制进行挖掘,绘制专利供需系统因果路径图,提供专利泡沫的测度方法,采用指标合成法选取8 个专利泡沫测度指标,根据五级量化标准计算单一指标泡沫化程度,通过综合指标法对专利泡沫进行综合测度。[结果/ 结论] 揭示了专利泡沫形成机理,为测度专利泡沫提供一套可行性方法,为专利泡沫的量化研究提供了依据和思路。