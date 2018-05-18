[1]张永安 宋晨晨 王燕妮 齐 园.基于供需结构视角下的专利泡沫形成机理和测度研究*[J].情报杂志,2018,(05):85.
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基于供需结构视角下的专利泡沫形成机理和测度研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年05期
- 页码:
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85
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-05-18
文章信息/Info
- Title:
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The Research on the Formation Mechanism and Measurement ofPatent Bubble Based on Supply and Demand Structure
- 作者:
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张永安1 宋晨晨1 王燕妮2 齐 园3
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1. 北京工业大学经济与管理学院 北京 100124;2. 中国科协创新战略研究院 北京 100863;3. 北方工业大学经济与管理学院 北京 100144
- 关键词:
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专利 专利泡沫 测度指标 指数合成 综合指数法
- 摘要:
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[目的/ 意义] 我国是专利生产大国,但却不是创新大国,庞大的专利申请和授权的数据背后必然存在一定的泡沫,研究专利泡沫形成原因并且建立其测度标准,对我国专利结构的优化、科技创新体系的推进、专利制度的完善具有重要意义。[方法/ 过程]基于供给与需求系统对专利泡沫的形成机制进行挖掘,绘制专利供需系统因果路径图,提供专利泡沫的测度方法,采用指标合成法选取8 个专利泡沫测度指标,根据五级量化标准计算单一指标泡沫化程度,通过综合指标法对专利泡沫进行综合测度。[结果/ 结论] 揭示了专利泡沫形成机理,为测度专利泡沫提供一套可行性方法,为专利泡沫的量化研究提供了依据和思路。
更新日期/Last Update:
1900-01-01