[目的/ 意义]中国网络抗争遵循的是情感动员逻辑,因此探究情绪在网络抗争事件中的传导机制和动员作用对于网络舆论引导具有重要意义。[方法/ 过程]以“山东辱母案”为例,通过对一周微博样本进行内容分析探讨情绪在网络抗争事件中的演进过程和作用逻辑。[结果/ 结论]研究发现情绪在网络抗争遵循如下逻辑:道德震撼实现情绪激活;原型叙事进行情绪嫁接;网络情境促进情感极化。研究发现有效的信息供给和议程焦点的转移,推动了情绪走向理性,并由此做出疏导情绪风险的思考。