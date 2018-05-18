[目的/ 意义]改善现有基于LDA 专利技术主题分析维度较为集中、难以动态深层次展示主题结构特征的问题,对于客观合理的追踪技术前沿、提高研发效率具有重要意义。[方法/ 过程] 将战略坐标引入到LDA 专利主题分析中,并融合时间要素,通过内、外关联度指标度量主题各部分之间的联系,在挖掘技术主题本身的同时动态研究各时段专利技术主题的结构特征变化和特点,从而识别潜力主题。[ 结果/ 结论] 融入时间要素和战略坐标的LDA专利技术主题分析方法,既能够深层次探析主题关联,识别有潜在发展的主题,也能从宏观和微观上反映出技术的发展趋势及主题层级的变化特征。