[1]叶琼元 兰月新 夏一雪 屈 健 张 鹏 张 宁.反恐数据库构建的国际比较及对我国的启示*[J].情报杂志,2018,(05):43.
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反恐数据库构建的国际比较及对我国的启示*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年05期
- 页码:
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43
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-05-18
文章信息/Info
- Title:
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Comparison Research of International Counterterrorism Databasesand Its Enlightenment to China
- 作者:
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叶琼元 兰月新 夏一雪 屈 健 张 鹏 张 宁
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中国人民武装警察部队学院 廊坊 065000
- 关键词:
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反恐数据库 数据库构建 数据分析
- 摘要:
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[目的/ 意义] 建立反恐数据库是时代的必然趋势,通过对国外反恐数据库构建的比较研究,促进我国建立综合反恐数据库,及时有效打击恐怖主义。[方法/ 过程]以美国、英国、法国、加拿大等国家所建设的反恐数据库为对象,主要研究各反恐数据库中针对恐怖主义数据的收集、整合和分析的基本情况,进而在各个数据库间相互比较的基础上分析优劣。[结果/ 结论]通过比较分析,从而得出建立我国构建综合反恐数据库的基本框架及思路,以期在理论层面上有所创新和突破。
更新日期/Last Update:
1900-01-01