[目的/ 意义] 建立反恐数据库是时代的必然趋势,通过对国外反恐数据库构建的比较研究,促进我国建立综合反恐数据库,及时有效打击恐怖主义。[方法/ 过程]以美国、英国、法国、加拿大等国家所建设的反恐数据库为对象,主要研究各反恐数据库中针对恐怖主义数据的收集、整合和分析的基本情况,进而在各个数据库间相互比较的基础上分析优劣。[结果/ 结论]通过比较分析,从而得出建立我国构建综合反恐数据库的基本框架及思路,以期在理论层面上有所创新和突破。