[目的/ 意义]从法治的角度解读党的十九大报告提出的“建立网络综合治理体系”等新战略,就需要研究网络综合治理法律体系。[方法/ 过程]通过梳理中外学者关于互联网立法的论述,发现分层思维的重要性,据此以网络使用为内核,可以从两个层次定义网络综合治理法律体系的内涵。[结果/ 结论] 在此基础上,剖析了网络综合治理法律体系的内部规范结构,结合现阶段的立法现状发现其重点在于维护网络安全、促进网络交易和网络服务、防范网络犯罪等方面,但是在保障网民权利、促进政府治理转型、完善网络知识产权保护、发展网络司法制度等方面存在较大的不足,于是建立新时代网络综合治理法律体系应该按照“夯基础、查漏洞、补短板”的路径进行,并提出了应重点加强的立法。