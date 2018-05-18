[目的/ 意义] 针对组织竞争情报活动的选择问题,基于决策分析角度构建一个竞争情报的模型,辅助组织管理者进行情报活动的选取。[方法/ 过程]回顾相关文献,提出了组织管理者在选择情报活动时需要考虑的3 个问题和8 个标准,构建了4 种模式的竞争情报模型,并对4 种模式下的具体情报活动内容进行了阐释。同时,根据选取的问题和标准设计问卷收集数据,用SPSS22. 0 对数据进行相关性检验。[结果/ 结论] 构建了竞争情报的协同决策模型,为未来研究竞争情报的决策角度提供参考。