[1]姚 伟 韩佳杉 孙 斌 徐荣贞 宋新平.竞争情报的协同决策模型研究*[J].情报杂志,2018,(05):64.
点击复制
竞争情报的协同决策模型研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2018年05期
- 页码:
-
64
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2018-05-18
文章信息/Info
- Title:
-
The Research on Collaborative Decision-making Model of Competitive Intelligence
- 作者:
-
姚 伟1; 2 韩佳杉1 孙 斌1 徐荣贞1 宋新平3
-
1. 天津科技大学经济与管理学院 天津 300222;2. 清华大学经济管理学院 北京 100084;3. 江苏大学管理学院 镇江 212013
- 关键词:
-
竞争情报 协同决策 模型研究
- 摘要:
-
[目的/ 意义] 针对组织竞争情报活动的选择问题,基于决策分析角度构建一个竞争情报的模型,辅助组织管理者进行情报活动的选取。[方法/ 过程]回顾相关文献,提出了组织管理者在选择情报活动时需要考虑的3 个问题和8 个标准,构建了4 种模式的竞争情报模型,并对4 种模式下的具体情报活动内容进行了阐释。同时,根据选取的问题和标准设计问卷收集数据,用SPSS22. 0 对数据进行相关性检验。[结果/ 结论] 构建了竞争情报的协同决策模型,为未来研究竞争情报的决策角度提供参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01