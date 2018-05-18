[1]杨晓宁.情报失察的组织因素及其控制[J].情报杂志,2018,(05):26.
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情报失察的组织因素及其控制()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年05期
- 页码:
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26
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-05-18
文章信息/Info
- Title:
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Organizational Factors of Intelligence Failure and Its Control
- 作者:
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杨晓宁
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中南财经政法大学刑事司法学院 武汉 430073
- 关键词:
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情报 情报分析 情报失察 组织政治冲突 组织学习 组织规则
- 摘要:
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[目的/ 意义]组织充当着情报分析的过滤装置,对情报的研究不应仅着眼于作为个体的分析人员和作为整体的文化、制度,还应重视对作为分析背景和装置的组织。[方法/ 过程]通过对组织的概念,情报分析中组织研究的必要性及其意义的考察,指出情报失察的组织因素,进而提出控制策略。[结果/ 结论]应承认组织个体利益,构建松散耦合的组织系统;完善组织规章制度,发挥非正式规则的润滑作用;丰富组织学习模式,强化反思过程。
更新日期/Last Update:
1900-01-01