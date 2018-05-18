[目的/ 意义]组织充当着情报分析的过滤装置,对情报的研究不应仅着眼于作为个体的分析人员和作为整体的文化、制度,还应重视对作为分析背景和装置的组织。[方法/ 过程]通过对组织的概念,情报分析中组织研究的必要性及其意义的考察,指出情报失察的组织因素,进而提出控制策略。[结果/ 结论]应承认组织个体利益,构建松散耦合的组织系统;完善组织规章制度,发挥非正式规则的润滑作用;丰富组织学习模式,强化反思过程。