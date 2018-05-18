[目的/ 意义] 总体国家安全观为情报工作提供了重要发展机遇,是加速情报工作转型、推动情报工作深化的重要契机。[方法/ 过程]以“总体国家安全观引领情报工作发展”为基本指导思想,采用系统分析、逻辑分析以及文献调研等方法。[结果/ 结论]提出了树立总体国家情报思维和构建总体国家情报工作体系等基本对策与建议。特别强调,总体国家情报观、国家情报中心、一体化情报工作体系、国家竞争情报战略以及大数据环境下情报工作和多层次性情报工作网络等应成为我国情报工作今后重点关注的问题。