[1]武玉英 张博闻 何喜军 蒋国瑞.新能源领域专利转让网络中技术供需主体间交易机会预测*[J].情报杂志,2018,(05):79.
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新能源领域专利转让网络中技术供需主体间交易机会预测*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年05期
- 页码:
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79
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-05-18
文章信息/Info
- Title:
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Prediction of Transaction Opportunities among Technology Supply andDemand Subjects in Patent Transfer Networks of New Energy Field
- 作者:
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武玉英 张博闻 何喜军 蒋国瑞
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北京工业大学经济与管理学院 北京 100124
- 关键词:
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技术交易 加权有向网络 结构相似性 内容相似性 链路预测
- 摘要:
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[目的/ 意义] 在专利转让网络中,通过挖掘供需主体信息及网络结构对交易机会的预测,有助于提升专利的转化效率。[方法/ 过程]以新能源领域为例,采集2012-2016 年专利转让数据,构建专利技术交易加权有向网络。在转让数据统计分析与网络结构研究基础上,计算并筛选网络节点结构相似度指标,利用LDA 主题模型结合余弦相似度方法计算节点内容相似性指标,通过熵权法将结构与内容指标融合,预测网络中专利技术供需主体间交易机会及专利技术流动方向。[结果/ 结论]结果表明:RA 相比其他9 个结构指标其预测精度更高,将RA 与内容相似性指标融合后,预测精度略有上升,预测结果相比单一结构指标,更全面的挖掘出可能发生交易的供需主体对,结果更具多样化和合理性,在实践中更具有辅助决策的价值。
更新日期/Last Update:
1900-01-01