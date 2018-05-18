[1]吴志远.喧哗与躁动:南海争端事件中的网络社会心态研究―――基于南海仲裁案的网络舆情分析[J].情报杂志,2018,(05):103.
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喧哗与躁动:南海争端事件中的网络社会心态研究―――基于南海仲裁案的网络舆情分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年05期
- 页码:
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103
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-05-18
文章信息/Info
- Title:
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Tumult and Dysphoria:A Study on the Network Social Mentalityin the South China Sea Dispute―――Based on the Analysis of Network Public Opinion in the South China Sea Arbitration Case
- 作者:
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吴志远
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南京大学新闻传播学院 南京 210009
- 关键词:
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南海仲裁案 网络舆情 网络社会心态 民族主义 民粹主义
- 摘要:
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[目的/ 意义]菲律宾南海仲裁案事件虽然已过去一年,但该事件中网络舆情所呈现出的网络社会心态依然值得反思。[方法/ 过程]基于南海仲裁案国内网络舆情和网民阅读行为的大数据分析,对南海仲裁案舆情的发展过程进行梳理,研判国内主流媒体的议程设置,分析南海争端事件中不同社会心态在互联网上的表征。[结果/ 结论]研究发现,网民面对南海争端事件,受主流媒体议程设置影响显著,其网络行为及社会心态呈现集群化、戏谑化、自我强化的特征。网络空间中的社会心态受到民粹主义与民族主义社会思潮的深刻影响,基于事件过程中网民话语和行为的大数据分析,我们可以窥见转型社会中网络社会心态的多元复杂。在类似的民族主义网络舆情事件中,网络空间“众声喧哗”的背后,隐藏着不同思潮暗潮涌动的躁动不安。
更新日期/Last Update:
1900-01-01