[目的/ 意义]运用文献计量方法对全球藏学论文文献的知识图谱进行专门的描述和评析,为我国藏学理论研究提供参照框架和对策建议。[方法/ 过程] 本研究选取1992-2016 年间SSCI 数据库收录的藏学论文为研究样本,试图探索国际藏学研究的演进脉络、发展态势及存在的问题。[结果/ 结论] 过去25 年来,国际藏学研究取得了重大进展,藏学已成为国际学术界的显学,全球藏学研究的广度与深度得到扩展,学者的研究议题也日趋集中,形成了相对成熟的研究领域,国际藏学研究的学术共同体雏形日益清晰。但该领域成果仍充斥了一些主观偏见和认知误区,国际藏学界的“中国声音”仍然偏弱,“西强我弱”的格局尚未得到根本性改变,提升中国藏学研究的国际话语权任重而道远。