[目的/ 意义]基于技术演化路径识别方法研究的现状,提出一种基于语义相似度的有向有权网络技术多主题演化路径识别方法,有助于企业依据自身优势和目标定位,选择研发方向和实现路径。[方法/ 过程] 利用文本挖掘中的主题模型将专利文本向量化,计算具有引用关系专利之间的主题相似度,构造有向有权网络,并利用Java 编写的遍历算法识别出涵盖特定技术领域的多主题演化路径,供企业把握领域内技术主题的发展变化。[结果/ 结论]以太阳能电池板为例的研究结果表明,该方法可以有效地识别出太阳能电池板技术围绕5 个主题在不断演进的路径。与传统单一路径识别方法相比,本研究提出的基于语义的多路径识别,不仅弥补了传统单一路径不能准确揭示技术关联主题的局限,也为企业依据自身技术优势选择研发方向提供了决策依据。