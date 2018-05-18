[1]Úù Ÿj ÂÞ Àö.ÊÔÂÛÐÅÏ¢¡¢ÖªÊ¶¡¢ÖÇÄÜ¡¢Êµ¼ùµÄÈ«Ï¢Í³Ò»ÐÔ[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2018,(05):21.
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¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
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2018-05-18
ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info
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On the Holographic Unity of Information, Knowledge,Intelligence and Practice
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¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update:
1900-01-01