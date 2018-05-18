[目的/ 意义] 以用户为导向,探究科学数据用户在检索数据过程中判断数据相关性时的感知价值要素,从而为开发智能数据共享平台提供理论依据,以期提高数据检索效率。[方法/ 过程] 基于扎根理论的研究方法,选取23 位科学数据用户进行半结构化访谈,并使用NVivo 质性分析软件对访谈资料进行开放式编码、关联式编码和选择性编码,通过相关理论对比和理论饱和度检验,对编码结果进行检验。[结果/ 结论] 构建科学数据用户的感知价值概念模型,识别感知价值要素包括属性价值、功能价值、社会价值和认知价值,并对其具体范畴进行详细分析,为智能化科学数据检索平台提供建议和参考依据。