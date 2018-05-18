[1]王 珏 冯宗宪 王 华.“一带一路”倡议的早期成效观察与策略分析*[J].情报杂志,2018,(05):13.
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“一带一路”倡议的早期成效观察与策略分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年05期
- 页码:
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13
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-05-18
文章信息/Info
- Title:
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Evaluation of the Early Results of "The Belt and Road" Initiative and Suggestions
- 作者:
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王 珏1 冯宗宪1 王 华1; 2
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1. 西安交通大学经济与金融学院 西安 710061;2. 西安交通大学外国语学院 西安 710049
- 关键词:
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交易成本 引力模型 间接测算方法 “一带一路”情报分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]以国家间的交易成本为核心,量化分析中国与“一带一路”地区的当前的合作状况,作为当前“一带一路”合作的情报参考。[方法/ 过程]基于一个考虑多边阻力的引力模型,我们提出了一种交易成本的间接测算方法,并测算了1994-2015 年间中国对“一带一路”6 个子区域48 个国家的出口交易成本变化。[ 结果/ 结论]研究结果表明:中国与“一带一路”沿线国家22 年间的交易成本变化基本呈现“U 型”。但2013 年“一带一路”倡议提出以来,中国对大部分“一带一路”子区域的交易成本均扭转了始于2008 年的上升态势,开始呈现稳定或下降。具体观察各子区域内国家可以发现,交易成本变化的国别差异是巨大的。之后根据研究结果,提出了支持“一带一路”倡议的相关建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01