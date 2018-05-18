[目的/ 意义]以国家间的交易成本为核心,量化分析中国与“一带一路”地区的当前的合作状况,作为当前“一带一路”合作的情报参考。[方法/ 过程]基于一个考虑多边阻力的引力模型,我们提出了一种交易成本的间接测算方法,并测算了1994-2015 年间中国对“一带一路”6 个子区域48 个国家的出口交易成本变化。[ 结果/ 结论]研究结果表明:中国与“一带一路”沿线国家22 年间的交易成本变化基本呈现“U 型”。但2013 年“一带一路”倡议提出以来,中国对大部分“一带一路”子区域的交易成本均扭转了始于2008 年的上升态势,开始呈现稳定或下降。具体观察各子区域内国家可以发现,交易成本变化的国别差异是巨大的。之后根据研究结果,提出了支持“一带一路”倡议的相关建议。