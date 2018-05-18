[目的/ 意义]安全信息缺失问题普遍存在于安全管理领域,而安全信息供给不充分是安全信息缺失的重要原因之一。显然,开展安全信息供给研究对提升安全管理水平具有重要意义和价值。[方法/ 过程]立足于中观与宏观层面,主要从理论角度出发,系统探讨安全信息供给的类型、内容、必要性、重要性及特殊性。在此基础上,构建安全信息供给的理论模型框架,并分析其内涵。[结果/ 结论]安全信息的有效供给是解决安全管理中的安全信息缺失问题的关键,安全信息供给的若干基础性问题研究既可促进理论界与实践界对安全信息供给问题的关注,又可为后续安全信息供给研究与实践提供理论依据与基本框架。