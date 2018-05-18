[目的/ 意义]国家“互联网+政务服务”战略实施以来,以互联网为载体的电子政务服务受到广泛关注,但缺少基于政务维度视角的大样本多渠道分析研究。[方法/ 过程] 因此,通过应用多维指标体系对省份、地级以上城市数据进行收集,分析网站及“两微一端”,继而以行政级别、经济水平为分异属性,从省份与地级以上城市层面揭示了电子政务服务能力分布。反映了服务能力因政务渠道、行政级别、经济水平不同而异的分布特点;阐述了行政级别与经济水平在不同政务维度上对能力分布均存在不同显著影响;同时还发现经济分异下省份与城市的能力分布在各政务维度表现不同,从而具体揭示分异特征。[结果/ 结论] 归纳出政府在行政级别与经济水平属性、省份与城市层面上调控力度与调控方向上的结论为决策者提供借鉴。