[1]沈 霄 王国华.网络直播+政务与用户的互动研究―――基于互动仪式链的视角[J].情报杂志,2018,(05):111.
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网络直播+政务与用户的互动研究―――基于互动仪式链的视角()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年05期
- 页码:
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111
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-05-18
文章信息/Info
- Title:
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Study on the Interactive of Live-streaming + Government Affairs and Users―Based on the Perspective of Interaction Ritual Chains
- 作者:
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沈 霄 王国华
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华中科技大学公共管理学院 武汉 430074
- 关键词:
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网络直播+政务 集体兴奋 互动仪式链 情境分层
- 摘要:
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[目的/ 意义]网络直播+政务是新时代下民众与政府对话交流的新平台,有效拓展了公共行政与政务服务的空间,打造了新的行政生态。研究网络直播+政务,对我国政府治理现代化具有重大意义,并能让网络直播+政务更好地引领直播正能量。[方法/ 过程]通过案例分析法对2016 年6 月-2017 年6 月的网络直播+政务的典型案例进行归纳分析,基于互动仪式链的视角,从社会情境中的微观角度分析网络直播+政务与用户的互动仪式模型,解析了互动仪式的构成要素与互动结果。[结果/ 结论]分析出网络直播+政务与用户互动的情境分层,最后提出衡量政务直播是否成功的4 个标准,并根据这个标准总结了当前网络直播+政务的一些不足之处,以期为我国的服务型政府建设提供有价值的参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01