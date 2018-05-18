[目的/ 意义]网络直播+政务是新时代下民众与政府对话交流的新平台,有效拓展了公共行政与政务服务的空间,打造了新的行政生态。研究网络直播+政务,对我国政府治理现代化具有重大意义,并能让网络直播+政务更好地引领直播正能量。[方法/ 过程]通过案例分析法对2016 年6 月-2017 年6 月的网络直播+政务的典型案例进行归纳分析,基于互动仪式链的视角,从社会情境中的微观角度分析网络直播+政务与用户的互动仪式模型,解析了互动仪式的构成要素与互动结果。[结果/ 结论]分析出网络直播+政务与用户互动的情境分层,最后提出衡量政务直播是否成功的4 个标准,并根据这个标准总结了当前网络直播+政务的一些不足之处,以期为我国的服务型政府建设提供有价值的参考。