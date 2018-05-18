[1]邱 羚 曹如中.产业园区竞争情报服务链研究:功能模型及平台构建[J].情报杂志,2018,(05):71.
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产业园区竞争情报服务链研究:功能模型及平台构建()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年05期
- 页码:
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71
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-05-18
文章信息/Info
- Title:
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Competitive Intelligence Service Chain of Industrial Park: FunctionalModel and Platform Construction
- 作者:
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邱 羚 曹如中
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上海工程技术大学管理学院 上海 201620
- 关键词:
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产业园区 竞争情报服务链 功能模型 服务平台
- 摘要:
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[目的/ 意义] 针对大数据时代创新驱动经济增长和产业转型升级,提出构建产业园区竞争情报服务链,解决产业园区发展中的竞争情报需求。[方法/ 过程]综合利用理论研究和实地调研等规范研究方法,分析了产业园区的竞争情报需求,诠释了产业竞争情报服务的理论内涵,探讨了产业园区竞争情报服务链的结构要素和运行机理,设计了产业园区竞争情报服务平台,提出了完善产业园区竞争情报服务链的对策建议。[结果/ 结论] 研究认为,完善产业园区竞争情报服务链既是提升产业创新能力的必然选择,也是提升园区“软环境”的重要途径。
更新日期/Last Update:
1900-01-01