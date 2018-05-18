[目的/ 意义] 针对大数据时代创新驱动经济增长和产业转型升级,提出构建产业园区竞争情报服务链,解决产业园区发展中的竞争情报需求。[方法/ 过程]综合利用理论研究和实地调研等规范研究方法,分析了产业园区的竞争情报需求,诠释了产业竞争情报服务的理论内涵,探讨了产业园区竞争情报服务链的结构要素和运行机理,设计了产业园区竞争情报服务平台,提出了完善产业园区竞争情报服务链的对策建议。[结果/ 结论] 研究认为,完善产业园区竞争情报服务链既是提升产业创新能力的必然选择,也是提升园区“软环境”的重要途径。