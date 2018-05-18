[1]雷 雨 吴 超 闪顺章 王 秉.安全信息感知的不确定性分析与建模*[J].情报杂志,2018,(05):154.
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安全信息感知的不确定性分析与建模*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年05期
- 页码:
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154
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-05-18
文章信息/Info
- Title:
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Uncertainty Analysis and Modeling of Safety Information Perception
- 作者:
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雷 雨1; 2 吴 超1; 2 闪顺章1; 2 王 秉1; 2
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1 中南大学资源与安全工程学院 长沙 4100832 中南大学安全理论创新与促进研究中心 长沙 410083
- 关键词:
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安全科学 安全感知 不确定性 安全策略
- 摘要:
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[目的/ 意义] 为提高安全感知信息的有效性,减少安全信息感知过程的信息偏差,在安全认知通用模型的基础上,对安全信息感知过程进行深入研究。[方法/ 过程]首先,通过对安全信息感知过程进行分析,将其划分为4个不同阶段,并归纳出3 类影响因素,讨论影响因素对安全信息感知过程作用的正负效应。其次,在安全信息感知的负效应作用下,提出了安全信息感知不确定性的概念,并定义一系列相关参数的数学表达式。在此基础上,通过对安全信息感知的不确定性进行研究,进一步分析不确定性的特点,总结出不确定性积累的雪球效应模型和动力来源。最后,从模型内涵和安全策略方面,对雪球模型进行扩展和推广。[结果/ 结论] 安全信息感知过程的每一个阶段都会产生信息偏差,进而会造成处理结果的不确定性,而这种不确定性是可以控制的。继而提出提高安全感知信息有效性可以从1 个思路、1 条顺序和3 个方面着手。
更新日期/Last Update:
1900-01-01