[目的/ 意义] 为提高安全感知信息的有效性,减少安全信息感知过程的信息偏差,在安全认知通用模型的基础上,对安全信息感知过程进行深入研究。[方法/ 过程]首先,通过对安全信息感知过程进行分析,将其划分为4个不同阶段,并归纳出3 类影响因素,讨论影响因素对安全信息感知过程作用的正负效应。其次,在安全信息感知的负效应作用下,提出了安全信息感知不确定性的概念,并定义一系列相关参数的数学表达式。在此基础上,通过对安全信息感知的不确定性进行研究,进一步分析不确定性的特点,总结出不确定性积累的雪球效应模型和动力来源。最后,从模型内涵和安全策略方面,对雪球模型进行扩展和推广。[结果/ 结论] 安全信息感知过程的每一个阶段都会产生信息偏差,进而会造成处理结果的不确定性,而这种不确定性是可以控制的。继而提出提高安全感知信息有效性可以从1 个思路、1 条顺序和3 个方面着手。