[目的/ 意义]中国企业如何提升其国际竞争力? 通过聚焦人际情报网络,研究其对提升企业国际竞争力的理论意义和实际效果。[方法/ 过程]在梳理相关文献的基础上,开展了多例企业访谈,分析了陕西企业问卷调查数据,针对人际情报网络的政府、市场、社会渠道的相对效应,检验了相关研究假设。[结果/ 结论]主要研究发现:一是市场渠道和社会渠道的人际情报网络,注重联系松散、异质性高的“弱关系”,而对交往密切、同质性高的“强关系”并无期待;二是政府渠道的人际情报网络,是强弱关系并举的,通过弱关系获得及时的非重复性情报,而通过强关系获得深度的关键情报;三是获取任何隐性知识都需要强关系。核心结论是,人际情报网络在企业国际化的发展中是不可或缺的社会资源,我国企业需要有意识地建立和加强人际情报网络的社会资源功能。