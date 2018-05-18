[1]郭 艳.公开与保密:政府信息制度战略平衡研究[J].情报杂志,2018,(05):141.
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公开与保密:政府信息制度战略平衡研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年05期
- 页码:
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141
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-05-18
文章信息/Info
- Title:
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Disclosure or Secrecy: Analysis of Government InformationSystem’s Strategic Balance
- 作者:
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郭 艳
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西安财经学院 西安 710100
- 关键词:
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信息公开 信息保密 知情权 国家安全 战略平衡
- 摘要:
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[目的/ 意义] 信息在国家竞争中的地位愈加重要,世界各国都在不断优化自身信息制度,我国有关信息公开与保密的立法相对不平衡。从宪政及比较法角度研究信息制度有助于推动我国信息制度完善。[方法/ 过程] 从信息制度的宪政基础与现实诉求切入,分析梳理了我国、美国等国家地区的信息公开与保密制度,指出我国信息制度的不足。[结果/ 结论]最终结合现实对我国信息制度提出了改进建议:政府信息公开与保密之间的平衡是动态发展中的平衡,建立科学的信息制度不仅要实现立法上的平衡,执行过程中通过建立行政判例制度加以平衡亦不容忽视。
更新日期/Last Update:
1900-01-01