[目的/ 意义] 信息在国家竞争中的地位愈加重要,世界各国都在不断优化自身信息制度,我国有关信息公开与保密的立法相对不平衡。从宪政及比较法角度研究信息制度有助于推动我国信息制度完善。[方法/ 过程] 从信息制度的宪政基础与现实诉求切入,分析梳理了我国、美国等国家地区的信息公开与保密制度,指出我国信息制度的不足。[结果/ 结论]最终结合现实对我国信息制度提出了改进建议:政府信息公开与保密之间的平衡是动态发展中的平衡,建立科学的信息制度不仅要实现立法上的平衡,执行过程中通过建立行政判例制度加以平衡亦不容忽视。