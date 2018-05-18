[目的/ 意义]当前形势下,恐怖主义已呈现全球化、本土化、碎片化、网络化发展的新态势。由于各个国家和地区的政治、经济、安全、文化环境不同,受恐怖主义的影响也有所不同。[方法/ 过程] 以东方整体哲学观为指导思想,依据WSR 系统方法论的基本思路,试图探索基于反恐情报的恐怖主义渗透力评估新思路。[结论/ 结果]提出了恐怖主义渗透力这一核心概念,并构建了用以评估某一地区或国家受恐怖主义势力渗透程度的评估指标体系。