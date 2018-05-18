[目的/ 意义] 探讨大学科研评价体系的创新逻辑与改革建议,有助于深入实施创新驱动发展战略,充分发挥创新引领发展的第一动力作用,实现科技创新、建设科技强国,培养国家和社会发展所亟需的创新型人才。[ 方法/ 过程]采用文献研究法、比较分析法探讨大学科研评价体系存在的问题及其成因,阐明大学科研评价体系的创新逻辑,并提出相关改革建议。[结果/ 结论]研究发现,目前大学科研人员与科研评价之间的矛盾,本质上违背自由逻辑、缺乏秩序逻辑,导致大学科研学术创新和学术评价之间存在价值失衡问题。实现大学科研学术价值,激发科研人员创新思维,关键要深刻认识、理解大学科研评价体系的创新逻辑,即遵循独立学术原则、构建合理学术秩序,促使学术创新与科研评价重新达成价值平衡,同时在自发秩序与计划秩序的双重结构之下,营造优良学术文化氛围,促使大学科研学术评价体系真正回归学术、回归学者。