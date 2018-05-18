[目的/ 意义]随着大数据时代的到来,科学研究进入“数据密集型科学发现”的第4 种研究范式,科学数据的价值和管理的重要性已成为共识。主要基于国外高校已有的数据监护项目研究,探讨国内高校如何开展数据监护工作。[方法/ 过程]主要采用文献调研和内容分析法,对高校数据监护工作进行概述,进而分析高校数据监护实施的3 大关键因素,构建基于大数据的国内高校数据监护的实施框架,最后给出高校开展数据监护的建议。[ 结果/结论]国内高校要开展数据监护工作,需要解决3 方面的问题:需求、机制、技术。基于需求分析,机制构建,技术支持3 个方面构建国内高校数据监护实施框架,为我国高校科研数据监护工作的开展提供了理论基础和实践参考。