[1]陈国兰.大数据驱动的国内高校数据监护实施框架体系研究*[J].情报杂志,2018,(05):172.
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大数据驱动的国内高校数据监护实施框架体系研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年05期
- 页码:
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172
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-05-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Data Monitoring Implementation System ofDomestic Universities Based on Big Data
- 作者:
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陈国兰
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南京邮电大学图书馆 南京 210003
- 关键词:
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大数据 数据管理 科学数据 高校图书馆 数据监护
- 摘要:
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[目的/ 意义]随着大数据时代的到来,科学研究进入“数据密集型科学发现”的第4 种研究范式,科学数据的价值和管理的重要性已成为共识。主要基于国外高校已有的数据监护项目研究,探讨国内高校如何开展数据监护工作。[方法/ 过程]主要采用文献调研和内容分析法,对高校数据监护工作进行概述,进而分析高校数据监护实施的3 大关键因素,构建基于大数据的国内高校数据监护的实施框架,最后给出高校开展数据监护的建议。[ 结果/结论]国内高校要开展数据监护工作,需要解决3 方面的问题:需求、机制、技术。基于需求分析,机制构建,技术支持3 个方面构建国内高校数据监护实施框架,为我国高校科研数据监护工作的开展提供了理论基础和实践参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01