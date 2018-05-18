[目的/ 意义]通过典型高端竞争情报产品的实际案例分析,揭示了企业竞争情报工作现实以及值得借鉴的教训,为竞争情报学术研究与应用服务,以及中国竞争情报工作未来发展提供参考和启示。[ 方法/ 过程] 基于2017年中兴通讯股份有限公司遭受美国商务部违反技术出口管制法律指控和处罚实际案例,采用文献资料研究与案例研究相结合的方法, 以两份证据文件作为研究对象,分析证据文件核心内容,从企业高端竞争情报产品的特点、提供企业高端竞争情报产品的专业能力要求、证据文件揭示的企业竞争情报工作真实情况3 个方面进行分析。[ 结果/ 结论]分析归纳了企业典型高端竞争情报产品的3 个特点:淤明确需求,问题导向来开展信息收集、分析与产品提供工作;于高度相关可靠的一手信息,高度凝练精准表达;盂深度分析,提出实操层面的解决方案。分析归纳了提供企业高端竞争情报产品需要的三项专业能力:通用型竞争情报基础能力、特定岗位竞争情报专业能力和具有俯瞰全局的战略决策能力。