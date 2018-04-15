[目的/ 意义]开展专家技术创新能力评价对专家推荐、技术人才选择等具有重要意义。当前基于专利数量、IPC 分类号及专利引证的数量统计分析,并不能全面反映专家技术创新能力的本质。[ 方法/ 过程] 分别构建了基于IPC 分类号的技术多样性指数和基于前向引证专利IPC 分类号的技术扩散宽度指数模型,深入挖掘技术创新规模和技术创新质量的本质,并从这两个维度对专家技术创新能力进行评价。[结果/ 结论]论文以石墨烯技术为实证案例,选取了专利申请量排名前30 位的专家进行了分析,构建的评价指数模型可以有效地识别技术领域专家的技术多样性和技术扩散宽度情况,并结合天际线理论客观地呈现专家多维度技术创新能力,为技术创新能力评价提供一个崭新视角。