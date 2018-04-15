[目的/ 意义]互联网迷因是网络文化信息的基本单元,它受到网络流行风潮的推动,通过众多网民的自发模仿而快速传播。[方法/ 过程]为了考察互联网迷因传播过程中网民模仿意愿的变化机制,在基本元胞自动机模型中,引入个体坚定度和外部信息熵增量两个影响因素,建立互联网迷因模仿意愿传播模型,以两个网络流行语的实际传播为例验证了模型的有效性。[结果/ 结论]仿真结果表明,网民模仿意愿的传播表现出从众现象;初始群体的坚定度较高时,模仿意愿的传播效果将受到抑制;相对于“迅速流行”,当互联网迷因“缓慢流行”时,网民的模仿意愿趋同程度较高。