[1]张 亮 杨 闪 任立肖.基于元胞自动机的互联网迷因模仿意愿传播仿真*[J].情报杂志,2018,(04):114.
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基于元胞自动机的互联网迷因模仿意愿传播仿真*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年04期
- 页码:
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114
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-04-15
文章信息/Info
- Title:
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Simulation of Internet Meme’s Imitation Tendency SpreadingBased on Cellular Automata
- 作者:
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张 亮1 杨 闪2 任立肖2
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1. 青岛大学商学院 青岛 266071;2. 天津科技大学经济与管理学院 天津 300222
- 关键词:
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互联网迷因 模仿意愿 元胞自动机 迷因传播
- 摘要:
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[目的/ 意义]互联网迷因是网络文化信息的基本单元,它受到网络流行风潮的推动,通过众多网民的自发模仿而快速传播。[方法/ 过程]为了考察互联网迷因传播过程中网民模仿意愿的变化机制,在基本元胞自动机模型中,引入个体坚定度和外部信息熵增量两个影响因素,建立互联网迷因模仿意愿传播模型,以两个网络流行语的实际传播为例验证了模型的有效性。[结果/ 结论]仿真结果表明,网民模仿意愿的传播表现出从众现象;初始群体的坚定度较高时,模仿意愿的传播效果将受到抑制;相对于“迅速流行”,当互联网迷因“缓慢流行”时,网民的模仿意愿趋同程度较高。
更新日期/Last Update:
1900-01-01