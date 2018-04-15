[1]张丽华 曲建升.科学计量学的不确定性研究[J].情报杂志,2018,(04):141.
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科学计量学的不确定性研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年04期
- 页码:
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141
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-04-15
文章信息/Info
- Title:
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A Research on the Uncertainty of Scientometrics
- 作者:
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张丽华1 曲建升2
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1. 山西财经大学 太原 030006;2. 中国科学院兰州文献情报中心 兰州 730000
- 关键词:
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科学计量学 不确定性 研究评估
- 摘要:
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[目的/ 意义]随着科学计量学的兴起及应用的越来越广泛,存在很多科学计量学的滥用现象。科学计量学不确定性的研究有助于从认识论的角度反思计量数据、指标、方法的使用,促使科学计量学的规范应用。[ 方法/ 过程]在明确科学计量学不确定性的含义、对相关研究进行综述的基础上,从有偏样本、精心挑选的平均数、无意义的工作等7 个角度分析科学计量学不确定性发生的原因及典型案例,并提出避免不确定性的几点措施。[结果/ 结论]应加强对科学计量学工作的思考,促使其向规范化应用的方向发展。
更新日期/Last Update:
1900-01-01