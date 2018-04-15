[目的/ 意义]随着科学计量学的兴起及应用的越来越广泛,存在很多科学计量学的滥用现象。科学计量学不确定性的研究有助于从认识论的角度反思计量数据、指标、方法的使用,促使科学计量学的规范应用。[ 方法/ 过程]在明确科学计量学不确定性的含义、对相关研究进行综述的基础上,从有偏样本、精心挑选的平均数、无意义的工作等7 个角度分析科学计量学不确定性发生的原因及典型案例,并提出避免不确定性的几点措施。[结果/ 结论]应加强对科学计量学工作的思考,促使其向规范化应用的方向发展。