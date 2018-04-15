[目的/ 意义] 英美政府公共安全领域的数据利用实践证明,开放相关数据有利于维护城市治安,提高公民生活安全,可为我国在该领域发展提供借鉴。[方法/ 过程]研究以英美该领域数据为基础,对其开放数据的发布机构、开放等级、开放平台等展开全面的调研,并着重分析公共安全数据的应用案例。[结果/ 结论]认为通过描绘全国在线犯罪地图、开发犯罪查询移动客户端和保护个人与地点隐私,是我国初步开放公共安全领域数据的关键举措。