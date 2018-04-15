[1]武 琳 吴绮琪.英美公共安全领域政府开放数据应用进展*[J].情报杂志,2018,(04):183.
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英美公共安全领域政府开放数据应用进展*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年04期
- 页码:
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183
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-04-15
文章信息/Info
- Title:
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Open Data Application in the Field of Public Safety:Government Practice and Progress in the US and UK
- 作者:
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武 琳1 吴绮琪2
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1. 中山大学资讯管理学院 广州 510006;2. 中山大学数据科学与计算机学院 广州 510006
- 关键词:
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开放数据 公共安全 犯罪查询 犯罪地图
- 摘要:
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[目的/ 意义] 英美政府公共安全领域的数据利用实践证明,开放相关数据有利于维护城市治安,提高公民生活安全,可为我国在该领域发展提供借鉴。[方法/ 过程]研究以英美该领域数据为基础,对其开放数据的发布机构、开放等级、开放平台等展开全面的调研,并着重分析公共安全数据的应用案例。[结果/ 结论]认为通过描绘全国在线犯罪地图、开发犯罪查询移动客户端和保护个人与地点隐私,是我国初步开放公共安全领域数据的关键举措。
更新日期/Last Update:
1900-01-01