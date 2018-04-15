[1]ÍõºêöÎ Áõ Ñó »ÆÀö¬B ÂæÓ¯Ðñ.h-Ö¸ÊýÑÐ¾¿ÏÖ×´¼°·¢Õ¹¶¯Ì¬µÄ¿¼²ì[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2018,(04):166.
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¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
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166
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2018-04-15
ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info
- Title:
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The Current Situation and Development of h-Index Research
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¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update:
1900-01-01