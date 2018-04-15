[目的/ 意义]美国国防情报局围绕国防情报集中化整合而进行的改革是一场顺应冷战后国际安全环境变化的重要变革,对正值国防军队编制体制调整的我国具有重要的借鉴意义和参考价值。[方法/ 过程]通过剖析此次改革的主要途径和举措来完整还原改革全貌,同时更加注重探究美国国防情报局此次改革的动因、成效和不足,得出更具参考价值的一般规律性结论。[ 结果/ 结论] 通过改革,国防情报局进一步整合了国防情报界和战场情报资源,并且提高了国防情报局在国防情报界中的地位,有效应对了冷战后国际安全环境的变化、情报资源的削减和战场情报需求的增加,但改革也存在规划不够完善,因妥协而使得改革结果不够彻底等问题。