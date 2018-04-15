[目的/ 意义]安全信息视角是研究事故致因机理的重要视角之一。开展安全信息视域的事故致因模型,对弥补传统事故致因模型所存在的缺陷,以及促进事故致因理论研究与实践具有十分重要的理论与现实意义。[方法/ 过程]从安全信息角度出发,以管理科学与行为科学知识为基础,根据系统安全行为链和逻辑学理论,构造新的事故致因模型,即FDA(Forecast-Decision-Action)事故致因模型。基于此,分别详述FDA 事故致因模型的3 个事故致因子模型,即F1 D1 A1 事故致因模型、F2 D2 A2事故致因模型与F3 D3 A3 事故致因模型的基本内涵,通过逻辑推导得出FDA 事故致因定理与FDA 系统行为安全定理,定位FDA 事故致因模型中的事故原因构成,并扼要分析FDA 事故致因模型的典型应用。[ 结果/ 结论] 结果表明,FDA 事故致因模型是由呈横纵向排列的事故致因因素构成的一个完整的事故系统,其表明完整的事故致因模式由3 条事故致因子链和1 条事故致因主链构成。此外,其在事故原因分析与预防及安全信息化管理或监管等方面具有广泛的应用价值。