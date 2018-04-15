[目的/ 意义] 为建设国家中心城市,要进一步促进西安军用硬科技知识产权转化,提升军民融合对西安经济总量提升的贡献率。[方法/ 过程]采用归因法,分析西安军用硬科技知识产权转化特点、存在问题及其原因;通过比较分析法,认识硬科技军兼民与军转民的区别。[结果/ 结论] 军兼民对促进西安国家中心城市建设有促进作用。硬科技知识产权军兼民要求条件较高,西安步入新时代以前,约束军用硬科技知识产权军兼民的条件没有得到根本改善,需转化的存量知识产权较多,转化率较低;政府基础设施投资、资金支持、土地指标供应及服务不到位是军兼民比例不高的根本原因。为建设国家中心城市与硬科技之都,建议西安对症施治,构建硬科技知识产权军民深度融合的西安模式:一是实现军转民向军兼民转型;二是通过战略统筹,强化政府责任,为军用硬科技知识产权转化提供基础设施建设、资金、土地、服务等政策支持;投资10 000 亿元建设硬科技知识产权军兼民产业园和特色小镇;三是建立有效机制,把硬科技知识产权军兼民比例作为军民深度融合考评指标;四是建立军用硬科技知识产权军转民创新机制,促进存量知识产权尽快悉数军转民。十三五末基本实现适宜军兼民的硬科技知识产权基本军兼民,硬科技企业、知识产权数量与产值均实现翻番。