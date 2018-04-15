[1]田富强.西安国家中心城市硬科技知识产权军兼民机制*[J].情报杂志,2018,(04):62.
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西安国家中心城市硬科技知识产权军兼民机制*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年04期
- 页码:
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62
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-04-15
文章信息/Info
- Title:
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Research on Military-to-Civil Dual-use Mechanism of Hard & Core TechnologyIntellectual Property Rights in Xi’an in Its National Center City Construction Process
- 作者:
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田富强1; 2; 3
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1. 西安文理学院经济管理学院西安国家中心城市建设研究中心 西安 710065;2. 西安文理学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心 西安 710065;3. 江汉大学武汉研究院 武汉 430056
- 关键词:
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军兼民 硬科技 知识产权 西安 军转民
- 摘要:
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[目的/ 意义] 为建设国家中心城市,要进一步促进西安军用硬科技知识产权转化,提升军民融合对西安经济总量提升的贡献率。[方法/ 过程]采用归因法,分析西安军用硬科技知识产权转化特点、存在问题及其原因;通过比较分析法,认识硬科技军兼民与军转民的区别。[结果/ 结论] 军兼民对促进西安国家中心城市建设有促进作用。硬科技知识产权军兼民要求条件较高,西安步入新时代以前,约束军用硬科技知识产权军兼民的条件没有得到根本改善,需转化的存量知识产权较多,转化率较低;政府基础设施投资、资金支持、土地指标供应及服务不到位是军兼民比例不高的根本原因。为建设国家中心城市与硬科技之都,建议西安对症施治,构建硬科技知识产权军民深度融合的西安模式:一是实现军转民向军兼民转型;二是通过战略统筹,强化政府责任,为军用硬科技知识产权转化提供基础设施建设、资金、土地、服务等政策支持;投资10 000 亿元建设硬科技知识产权军兼民产业园和特色小镇;三是建立有效机制,把硬科技知识产权军兼民比例作为军民深度融合考评指标;四是建立军用硬科技知识产权军转民创新机制,促进存量知识产权尽快悉数军转民。十三五末基本实现适宜军兼民的硬科技知识产权基本军兼民,硬科技企业、知识产权数量与产值均实现翻番。
更新日期/Last Update:
1900-01-01