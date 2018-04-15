[1]谭 玉 朱思慧 张 涛.金砖国家顶级智库建设的比较及对中国的启示*[J].情报杂志,2018,(04):42.
点击复制
金砖国家顶级智库建设的比较及对中国的启示*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2018年04期
- 页码:
-
42
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2018-04-15
文章信息/Info
- Title:
-
A Comparison of Top Think Tanks Construction in BRICCountries and Its Enlightenment
- 作者:
-
谭 玉1; 2 朱思慧1 张 涛1
-
1. 对外经济贸易大学公共管理学院 北京 100029;2. 对外经济贸易大学国际经济贸易学院 北京 100029
- 关键词:
-
金砖国家 顶级智库 智库比较 智库建设
- 摘要:
-
[目的/ 意义] 金砖国家中其他四国顶级智库与中国智库发展阶段相近,面临的国际环境相似,其发展过程与经验对中国顶级智库的建设具有一定的借鉴意义。[方法/ 过程]在宏观层面,对金砖国家顶级智库的整体状况进行系统描述和客观分析。在微观层面,对金砖国家顶级智库的基本类型、研究领域、运作机制及影响力等方面展开深入调研和比较研究。[结果/ 结论]总结金砖国家顶级智库建设经验与不足,针对中国顶级智库的发展现状,提出了优化智库发展结构、健全人才引入机制、加强智库国际交流等建议,对中国打造一批具有国际影响力的顶级智库提供参考与依据。
更新日期/Last Update:
1900-01-01