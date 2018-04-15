[目的/ 意义] 金砖国家中其他四国顶级智库与中国智库发展阶段相近,面临的国际环境相似,其发展过程与经验对中国顶级智库的建设具有一定的借鉴意义。[方法/ 过程]在宏观层面,对金砖国家顶级智库的整体状况进行系统描述和客观分析。在微观层面,对金砖国家顶级智库的基本类型、研究领域、运作机制及影响力等方面展开深入调研和比较研究。[结果/ 结论]总结金砖国家顶级智库建设经验与不足,针对中国顶级智库的发展现状,提出了优化智库发展结构、健全人才引入机制、加强智库国际交流等建议,对中国打造一批具有国际影响力的顶级智库提供参考与依据。