[目的/ 意义]当前以视频为主要形式的多媒体情报在公安情报工作中的应用日益广泛,但对其内容可信度的评估工作仍停留在情报分析人员综合多方面信息进行主观判断的层面,缺少统一的量化评价标准,容易出现误判现象。目前为止学界尚未出现更加科学、客观地评估多媒体情报内容可信度的思路方法。[方法/ 过程]以视频情报为例,通过对多媒体情报结构特点的分析,运用结构化方法将多媒体情报的内容分解为人物、时间、地点、过程、事件、程度、原因7 个要素,对能够在实际情报中获取到的内容要素分别进行可信度评级。再将评级结果代入戴布拉图,形成面向多媒体情报内容可信度评估的量化模型,用以估计该情报内容的综合可信度。[结果/ 结论] 模型为公安情报学研究中科学、客观地评估多媒体情报内容可信度提供了新的思路和方法。能够在一定程度上避免传统评估方法可能造成的人为失误。