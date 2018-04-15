[1]宋志红 郭 莹 李冬梅.国际合著提高了中国内地学者的科研产出吗?―――基于倾向得分分层法的实证研究[J].情报杂志,2018,(04):80.
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国际合著提高了中国内地学者的科研产出吗?―――基于倾向得分分层法的实证研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年04期
- 页码:
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80
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-04-15
文章信息/Info
- Title:
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Do International Co-authorships Improve Research Output for Scholars fromInland China? An Empirical Investigation with Propensity Score Stratification Method
- 作者:
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宋志红1 郭 莹2 李冬梅2; 3
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1. 山西大学管理与决策研究所 太原 030006;2. 山西大学经济与管理学院 太原 030006;3. 山西大学 数学科学学院 太原 030006
- 关键词:
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内地学者 国际合著 科研产出 倾向得分分层法
- 摘要:
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[目的/ 意义]近年来,中国内地学者的国际合著现象引起学术界的广泛关注。探讨参与国际合著的内地学者是否有助于提高科研产出,对于其建立国际合著关系以及提升科研影响力具有重要的参考意义。[方法/ 过程]以“技术创新管理”领域的139 位内地学者为研究对象,采用倾向得分分层法考察了国际合著对内地学者科研产出的影响。[结果/ 结论]实证结果表明:“参与国际合著”的内地学者和“未参与国际合著”的内地学者在科研产出数量方面并未表现出明显差异;和“未参与国际合著”的内地学者相比,“参与国际合著”的内地学者具有更高的科研产出质量; 由于国际合著隐含的沟通、协调和交通成本,“参与国际合著”高概率的内地学者反而降低了科研产出数量;“参与国际合著”中等概率和高概率的内地学者,比“ 参与国际合著”低概率的内地学者的科研产出质量更高。然而,“参与国际合著”中等概率的内地学者,比“参与国际合著”高概率的内地学者科研产出质量更高。
更新日期/Last Update:
1900-01-01