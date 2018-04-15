[目的/ 意义]近年来,中国内地学者的国际合著现象引起学术界的广泛关注。探讨参与国际合著的内地学者是否有助于提高科研产出,对于其建立国际合著关系以及提升科研影响力具有重要的参考意义。[方法/ 过程]以“技术创新管理”领域的139 位内地学者为研究对象,采用倾向得分分层法考察了国际合著对内地学者科研产出的影响。[结果/ 结论]实证结果表明:“参与国际合著”的内地学者和“未参与国际合著”的内地学者在科研产出数量方面并未表现出明显差异;和“未参与国际合著”的内地学者相比,“参与国际合著”的内地学者具有更高的科研产出质量; 由于国际合著隐含的沟通、协调和交通成本,“参与国际合著”高概率的内地学者反而降低了科研产出数量;“参与国际合著”中等概率和高概率的内地学者,比“ 参与国际合著”低概率的内地学者的科研产出质量更高。然而,“参与国际合著”中等概率的内地学者,比“参与国际合著”高概率的内地学者科研产出质量更高。