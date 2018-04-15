[目的/ 意义] 分析SSCI 不同学科影响因子相关自被引率(self-cited rate correlation with impact factor,SCRIF)的状况,以利于办刊人了解国际优质社会科学期刊不同学科自引的实际状况。[ 方法/ 过程] 以2015 年版SSCI收录的57 个学科期刊为研究对象,计算各学科内期刊的自被引率(self-cited rate,SCR),同时计算各刊的SCR-IF、非影响因子相关自被引率( self-cited rate non-correlation with impact factor,SCR-NIF) 及二者比值K 值,对各学科SCR、SCR-IF、SCR-NIF 及K 值情况作对比分析,同时计算各学科2012-2016 年的SCR-IF,以查看近5 年的变化趋势。[结果/ 结论]不同学科间SCR、SCR-IF 和SCR-NIF 数值差异较大,但各学科SCR-IF 均值>SCR 均值>SCR-NIF均值;各学科平均SCR-IF 较SCR-NIF 高0. 052,较SCR 高0. 046;SSCI 57 个学科中平均K 值>2 者共15 个学科,占26.32%;96. 43%(54/56)的学科2016 年的SCR-IF 较2012 年有所降低,平均降低了0. 050。SSCI 部分学科人为操控自引以提高影响因子的现象应引起注意;SCR-IF 较SCR 更能敏感地反映出期刊自引对影响因子的实际作用。