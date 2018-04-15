[1]刘 智 陈 明.试论反恐战略决策与情报良性互动的障碍及我国应对之策―――以美国2003 年发动伊拉克战争决策失误为视角[J].情报杂志,2018,(04):11.



试论反恐战略决策与情报良性互动的障碍及我国应对之策―――以美国2003 年发动伊拉克战争决策失误为视角