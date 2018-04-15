[目的/ 意义]论文质量主要包括引文影响力和传播速度两个方面,探讨高质量论文引文影响力指标(被引次数)和传播速度指标(使用次数)在论文、期刊、学科、时间水平的分布特征,可以为科技论文评价提供参考。[ 方法/ 过程]收集2011-2015 年Web of Science 数据库中收录的“再生医学”领域的文献,根据二八定律将使用次数逸18 的论文纳入数据集1,被引次数逸12 次的论文纳入数据集2,抽取2 个数据集中的交集论文作为高质量论文。对这部分论文在不同年份、期刊和学科中的使用和被引情况进行分析。[结果/ 结论]淤高质量论文的使用次数与被引次数的相关系数为0. 643;于发表时间越早,高质量论文使用次数与被引次数的相关系数越高;盂高质量论文的使用次数和被引次数在期刊水平的相关系数为0. 893;榆高质量论文的使用次数和被引次数在学科水平的相关系数为0. 972。不考虑时间因素的影响,高质量论文的使用次数与被引次数的相关系数在论文、期刊、学科和时间水平呈中等以上相关性,这有利于该领域新发表论文的早期评价。