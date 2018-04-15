[1]梁国强 侯海燕 任佩丽 王亚杰 黄 福 王嘉鑫 胡志刚.高质量论文使用次数与被引次数相关性的特征分析*[J].情报杂志,2018,(04):147.
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高质量论文使用次数与被引次数相关性的特征分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年04期
- 页码:
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147
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-04-15
文章信息/Info
- Title:
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Analysis of Correlation between Usage Count and Times Cited ofHigh Quality Literatures
- 作者:
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梁国强 侯海燕 任佩丽 王亚杰 黄 福 王嘉鑫 胡志刚
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WISE_Lab,大连理工大学科学学与科学技术管理研究所 大连 116023
- 关键词:
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高质量论文 使用次数 被引次数 Web of Science 科研评价
- 摘要:
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[目的/ 意义]论文质量主要包括引文影响力和传播速度两个方面,探讨高质量论文引文影响力指标(被引次数)和传播速度指标(使用次数)在论文、期刊、学科、时间水平的分布特征,可以为科技论文评价提供参考。[ 方法/ 过程]收集2011-2015 年Web of Science 数据库中收录的“再生医学”领域的文献,根据二八定律将使用次数逸18 的论文纳入数据集1,被引次数逸12 次的论文纳入数据集2,抽取2 个数据集中的交集论文作为高质量论文。对这部分论文在不同年份、期刊和学科中的使用和被引情况进行分析。[结果/ 结论]淤高质量论文的使用次数与被引次数的相关系数为0. 643;于发表时间越早,高质量论文使用次数与被引次数的相关系数越高;盂高质量论文的使用次数和被引次数在期刊水平的相关系数为0. 893;榆高质量论文的使用次数和被引次数在学科水平的相关系数为0. 972。不考虑时间因素的影响,高质量论文的使用次数与被引次数的相关系数在论文、期刊、学科和时间水平呈中等以上相关性,这有利于该领域新发表论文的早期评价。
更新日期/Last Update:
1900-01-01