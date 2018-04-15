[1]连芷萱 兰月新 夏一雪 史路遥 杨谨铖.我国反恐情报分析模型研究现状与展望[J].情报杂志,2018,(04):16.
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我国反恐情报分析模型研究现状与展望()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年04期
- 页码:
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16
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-04-15
文章信息/Info
- Title:
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Research on Status and Development of Counterterrorism IntelligenceAnalysis Model in China
- 作者:
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连芷萱 兰月新 夏一雪 史路遥 杨谨铖
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中国人民武装警察部队学院 廊坊 065000
- 关键词:
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反恐 情报 分析模型 Citespace 知识图谱
- 摘要:
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[目的/ 意义] 对国内反恐情报分析模型的研究现状做了整体梳理,总结不足并找出研究盲区,为进一步研究提供了借鉴。[方法/ 过程]以中国知网收录的自2002 年以来的306 篇期刊为研究对象,运用从齐―布―洛三定律对文献进行计量分析,利用Citespace 绘制知识图谱,并针对文献内容展开研究。[ 结果/ 结论] 情报分析是反恐工作的前提基础,目前反恐情报分析方法以人工分析为基础,存在反恐情报大数据分析能力不足等问题,反恐情报分析的研究还处于发展完善阶段,需要进一步从推进犯罪情报分析队伍专业化建设、促进大数据融合、提炼犯罪分析模型、研发犯罪情报分析系统、开展战略或战术情报分析业务等方面协调发展。
更新日期/Last Update:
1900-01-01