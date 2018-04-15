[目的/ 意义] 对国内反恐情报分析模型的研究现状做了整体梳理,总结不足并找出研究盲区,为进一步研究提供了借鉴。[方法/ 过程]以中国知网收录的自2002 年以来的306 篇期刊为研究对象,运用从齐―布―洛三定律对文献进行计量分析,利用Citespace 绘制知识图谱,并针对文献内容展开研究。[ 结果/ 结论] 情报分析是反恐工作的前提基础,目前反恐情报分析方法以人工分析为基础,存在反恐情报大数据分析能力不足等问题,反恐情报分析的研究还处于发展完善阶段,需要进一步从推进犯罪情报分析队伍专业化建设、促进大数据融合、提炼犯罪分析模型、研发犯罪情报分析系统、开展战略或战术情报分析业务等方面协调发展。