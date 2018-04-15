[ 目的/ 意义] 空间模式挖掘可以发现各种暴力恐怖活动中的空间数据关联规则,为反恐预警提供决策支持。[方法/ 过程]首先根据邻近度阈值计算所有涉恐地点实例之间的物理距离生成数据集。然后计算二阶候选共置模式参与度,筛选出满足条件的二阶频繁共置模式,继续计算三阶候选共置模式的参与度,筛选三阶频繁共置模式,以此类推直到满足终止条件为止。在每一步生成频繁共置模式后,根据条件概率生成规则,最后选择那些后件对反恐情报有参考价值的规则使用。[结果/ 结论]该方法与时间序列模式挖掘、轨迹模式挖掘等关联分析方法结合使用,可以为定位重点涉恐活动地点,实现精确打击提供有效线索。