[目的/ 意义] 从信息流动的角度出发,对多级安全认知过程进行深入分析,厘清了多级安全认知过程的安全信息流动规律和影响因素,提出优化传递策略,对提高多级安全认知信息传递效率有重要作用,对事故分析有较大的实践意义。[方法/ 过程]以安全认知通用模型为基础,根据贝叶斯网络结构,对多级安全认知过程进行分解,将多级安全认知形式归纳为串联、并联、聚合和混联4 种不同的结构,从含义、安全信源个数、安全信宿个数、安全信息流动规律、提高安全信息有效性措施等方面,比较分析不同结构的特点。在此基础上,通过对4 种安全认知结构进行组合,得到多级安全认知网络模型,对安全信息的优化策略进行深入分析,并定义相关概念,得到多级安全认知信息优化模型。最后,以江苏响水爆炸谣言为例对优化模型进行应用说明。[结果/ 结论] 研究发现,优化模型为多级安全认知的分析和研究提供理论基础,其可阐述安全信息在安全信宿和信源间的流动过程,并可根据它进行安全信息传递路线的优化,减少安全信息失真。