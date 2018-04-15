[目的/ 意义]“情报”是情报学的基础概念,对这一概念的理解和表述是学界讨论的一个重点问题。“ 情报”术语使用以及对这一概念理解的国别差异,为恰当理解与表述这一概念提供了一条独特路径。[ 方法/ 过程] 通过梳理中日韩三国对“情报”概念的认知理解与实际使用的发展演化情况,讨论了三个国家对“情报”概念的理解特征,通过对比总结出对“情报”概念理解的应有态度。[结果/ 结论]提出应在系统把握“情报”概念的基础上,结合具体语境,从情报工作的实践要求和具体效用出发,灵活有效地在对外交流中使用“情报”术语。