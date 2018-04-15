[1]赖纪瑶 严心月 邓灵敏 金真硕 王延飞.中日韩“ 情报”概念认知比较*[J].情报杂志,2018,(04):1.
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中日韩“ 情报”概念认知比较*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年04期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-04-15
文章信息/Info
- Title:
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A Comparative Study of the Concept of "Intelligence" in China, Japan and Korea
- 作者:
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赖纪瑶 严心月 邓灵敏 金真硕 王延飞
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北京大学信息管理系 北京 100871
- 关键词:
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情报 情报研究 国别分析 情报史
- 摘要:
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[目的/ 意义]“情报”是情报学的基础概念,对这一概念的理解和表述是学界讨论的一个重点问题。“ 情报”术语使用以及对这一概念理解的国别差异,为恰当理解与表述这一概念提供了一条独特路径。[ 方法/ 过程] 通过梳理中日韩三国对“情报”概念的认知理解与实际使用的发展演化情况,讨论了三个国家对“情报”概念的理解特征,通过对比总结出对“情报”概念理解的应有态度。[结果/ 结论]提出应在系统把握“情报”概念的基础上,结合具体语境,从情报工作的实践要求和具体效用出发,灵活有效地在对外交流中使用“情报”术语。
更新日期/Last Update:
1900-01-01