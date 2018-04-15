[1]韩 啸 黄剑锋.中国网络参与研究的系统性分析:2000-2017 年[J].情报杂志,2018,(04):86.
点击复制
中国网络参与研究的系统性分析:2000-2017 年()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2018年04期
- 页码:
-
86
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2018-04-15
文章信息/Info
- Title:
-
Systematic Review of China’s e-Participation Research: 2000-2017
- 作者:
-
韩 啸 黄剑锋
-
上海交通大学国际与公共事务学院 上海 200030
- 关键词:
-
网络参与 电子政务 系统性综述 特征描述
- 摘要:
-
[目的/ 意义]互联网与信息技术为公众参与赋权,激发了参与热情,也引起了学界广泛关注。随着网络参与研究文献的增多,有关规范化、本土化等方面的呼吁也在增加。因此,需要对现有研究进行一次全面评估与反思,推动网络参与研究未来的发展。[方法/ 过程]采用系统性综述法,首次对国内2000-2017 年间公开发表的795 篇文献中的行动者、参与行为、影响因素、参与影响以及评估参与和研究方法等内容进行编码分析。[结果/ 结论]研究发现,国内研究虽然发展迅速,但存在实证方法运用不足,研究内容重复化、浅层化,理论建设滞后等问题。建议未来研究需要拓展研究视野,均衡主题发展,整合研究内容,建构理论框架,结合实际国情,讲好中国故事。
更新日期/Last Update:
1900-01-01