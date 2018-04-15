[目的/ 意义]互联网与信息技术为公众参与赋权,激发了参与热情,也引起了学界广泛关注。随着网络参与研究文献的增多,有关规范化、本土化等方面的呼吁也在增加。因此,需要对现有研究进行一次全面评估与反思,推动网络参与研究未来的发展。[方法/ 过程]采用系统性综述法,首次对国内2000-2017 年间公开发表的795 篇文献中的行动者、参与行为、影响因素、参与影响以及评估参与和研究方法等内容进行编码分析。[结果/ 结论]研究发现,国内研究虽然发展迅速,但存在实证方法运用不足,研究内容重复化、浅层化,理论建设滞后等问题。建议未来研究需要拓展研究视野,均衡主题发展,整合研究内容,建构理论框架,结合实际国情,讲好中国故事。