[1]郭英远 张 胜 黄 欢 窦勤超.研发团队内部知识粘性的理论机制:基于知识驻留的扩展模型*[J].情报杂志,2018,(04):201.
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研发团队内部知识粘性的理论机制:基于知识驻留的扩展模型*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年04期
- 页码:
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201
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-04-15
文章信息/Info
- Title:
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The Theoretical Mechanism of Knowledge Stickiness Within R&D Team:Extended Model Based on Knowledge Residence
- 作者:
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郭英远 张 胜 黄 欢 窦勤超
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西安交通大学公共政策与管理学院 西安 710049
- 关键词:
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研发团队 知识粘性 知识驻留
- 摘要:
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[目的/ 意义]降低知识粘性对于提高研发团队创新绩效具有重要的意义。[ 方法/ 过程] 文章基于Hipple(1994)的经典理论,放宽了传统理论认为知识完全可转移的设定,提出了知识具有驻留特性,并构建了知识粘性影响的结构方程模型。[结果/ 结论]研究发现:知识驻留对知识粘性具有直接、正向的影响;知识驻留通过转移意愿和转移能力的渠道,对知识粘性有间接、正向的影响。转移意愿、转移能力和吸收能力对知识粘性具有直接、负向的影响;信任通过转移意愿的渠道,对知识粘性具有间接、负向的影响。
更新日期/Last Update:
1900-01-01