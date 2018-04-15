[目的/ 意义]降低知识粘性对于提高研发团队创新绩效具有重要的意义。[ 方法/ 过程] 文章基于Hipple(1994)的经典理论,放宽了传统理论认为知识完全可转移的设定,提出了知识具有驻留特性,并构建了知识粘性影响的结构方程模型。[结果/ 结论]研究发现:知识驻留对知识粘性具有直接、正向的影响;知识驻留通过转移意愿和转移能力的渠道,对知识粘性有间接、正向的影响。转移意愿、转移能力和吸收能力对知识粘性具有直接、负向的影响;信任通过转移意愿的渠道,对知识粘性具有间接、负向的影响。