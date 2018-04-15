[目的/ 意义]VIKOR 评价方法在计算群体效用S 时距离函数不采用直线距离,以及计算个体遗憾值R 时没有考虑指标相关性问题。[方法/ 过程]提出了直线距离因子多准则妥协解评价法,其原理是采用因子分析降维后的公共因子进行评价,同时评价群体效用S 时采用直线距离,在此基础上,基于JCR2015 数学期刊进行了对比分析。[结果/ 结论]LDF-VIKOR 是对多准则妥协解评价方法的改进;传统VIKOR 用来评优是不合适的,其发散度较高;LDF-VIKOR 适用的前提条件和因子分析一致;当不满足因子分析前提条件时,可以采用直线距离多准则妥协解法LD-VIKOR)来进行评价。