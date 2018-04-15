[1]郭强华 罗 锋 俞立平.基于改进的VIKOR 科技评价方法研究*―――直线距离因子多准则妥协解法LDF-VIKOR[J].情报杂志,2018,(04):171.
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基于改进的VIKOR 科技评价方法研究*―――直线距离因子多准则妥协解法LDF-VIKOR()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年04期
- 页码:
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171
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-04-15
文章信息/Info
- Title:
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Research on Evaluation of Science and Technology Based on Improved VIKOR―――Linear Distance Factor VIKOR
- 作者:
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郭强华1 罗 锋1 俞立平2
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1. 佛山科学技术学院经济管理与法学院 佛山 528000;2. 浙江工商大学管理工程与电子商务学院 杭州 310018
- 关键词:
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多准则妥协解评价 因子分析 直线距离因子多准则妥协解评价 科技评价
- 摘要:
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[目的/ 意义]VIKOR 评价方法在计算群体效用S 时距离函数不采用直线距离,以及计算个体遗憾值R 时没有考虑指标相关性问题。[方法/ 过程]提出了直线距离因子多准则妥协解评价法,其原理是采用因子分析降维后的公共因子进行评价,同时评价群体效用S 时采用直线距离,在此基础上,基于JCR2015 数学期刊进行了对比分析。[结果/ 结论]LDF-VIKOR 是对多准则妥协解评价方法的改进;传统VIKOR 用来评优是不合适的,其发散度较高;LDF-VIKOR 适用的前提条件和因子分析一致;当不满足因子分析前提条件时,可以采用直线距离多准则妥协解法LD-VIKOR)来进行评价。
更新日期/Last Update:
1900-01-01