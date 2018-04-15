[ 目的/ 意义] 研究通过测度网络舆情场中观点群落的凝聚鲁棒性,来量化监测和识别濒临极化的受众群体。[方法/ 过程]通过删除群落中的核心受众,来测算和对比破坏群落凝聚性所需的最小场力做功的变化和差异,以此达到测度凝聚鲁棒性的目的。[结果/ 结论]凝聚鲁棒性测度能从群体的角度为监控干预群落情感极化进程提供定量依据。